سقط قلى وجرحى من المدنيين, يوم الخميس, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على الرقة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف استهدف مدينة الطبقة غرب الرقة , مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنييين.

وجاءت الحادثة بعد أيام على سقوط عدد من القتلى جراء قصف نفذه طيران التحالف الدولي على منطقة البحوث الزراعية و مدرسة في الكسرة جنوب مدينة الرقة.

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ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.