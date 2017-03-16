انخفاض أسعار الفروج والبيض وارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه و الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث تبين أن اسعار بعض الأصناف ارتفاعاَ, كالبندورة والبصل والملفوف, مقارنة بالنشرة السابقة. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه التي شهدت أسعار أصنافها ثباتا أيضا, باستثناء الجزر, والتي استمرت أسعارها بالانخفاض. من جهة اخرى, حددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان الاسعار شهدت بالمجمل انخفاضاَ, مقارنة بالنشرة السابقة . كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار سجلت انخفاضا, مقارنة بالنشرة السابقة. وتعتبر اسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-03-16 13:39:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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