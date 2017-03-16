حمل وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت, يوم الأربعاء, النظام السوري مسؤولية مقتل عدد كبير من المدنيين في سوريا ووقوع أزمة اللاجئين, معرباَ عن "الأسف" لعدم اتخاذ تدابير في مجلس الأمن بشأن الملف السوري.

واوضح ايروليت, في كلمة له, في معهد العالم العربي إحياء للذكرى السنوية السادسة لبدء النزاع السوري, ان النظام السوري يتبنى سياسة ابادة", مشيرا الى أن "نصف الشعب السوري أو ما يعادل نحو 13 مليون نسمة هم الآن لاجئون داخليا أو خارجيا".

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واعتبر ايروليت ان الامتناع عن وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق يعد "انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني", مشيرا الى "مصير المواطنين السوريين الذين سجنوا وعذبوا وقتلوا على نطاق واسع".

كما أعرب عن "أسفه أيضا لعدم اتخاذ تدابير في مجلس الامن الدولي قد تخفف من معاناة السكان السوريين ".

وكان ايروليت قال, يوم الثلاثاء, ان القصف مستمرا في سوريا، داعيا الفصائل الموجودة هناك والمدعومة من إيران أن الى وقف أعمالها القتالية .

واضاف ايروليت ان الهدف بالنسبة لسوريا يجب أن يكون "انتقال سياسي" وإذا لم يحدث هذا "فسوف تستمر الفوضى."

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف في 23 الجاري, حيث اشار دي ميستورا الى وجود أجندة واضحة تستند على 4 سلات بما فيها الإرهاب.