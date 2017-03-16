صدَّق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب, يوم الخميس, على ثلاثة عقود لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة في إطار إعادة إعمار المدينة بكلفة إجمالية تقارب 75 مليون ليرة سورية، تشمل صيانة وإنارة عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة.

ونقلت صحيفة "الثورة" المحلية عن محافظ حلب حسين دياب قوله إن "العديد من مشاريع ترحيل الأنقاض انتهى العمل بها , فيما يستمر العمل في إنجاز باقي العقود مشاريع تأهيل المرافق الخدمية والأحياء السكنية إلى جانب ترحيل حوالي / 1100 / سيارة مدمرة جراء الإرهاب من الأحياء كافة وتجميعها في ساحة خاصة".

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وأقرت اللجنة الفرعية لإعادة الإعمار في محافظة حلب /9/ عقود جديدة للإعمار بكلفة إجمالية تتجاوز /910/ ملايين ليرة سورية صيانة وترميم عدد من المدارس والشوارع واستكمال أعمال ترحيل الأنقاض وتأهيل طريق المطار وترميم منشآت خدمية عائدة للمدينة الصناعية وقررت اللجنة رفع هذه العقود إلى اللجنة المركزية لإعادة الإعمار.‏

وجاء ذلك عقب أيام على مصادقة محافظة حلب على 10 عقود جديدة لاعادة اعمار المدينة, بكلفة إجمالية تتجاوز 975 مليون ليرة.

وكان مجلس الوزراء أقر, كانون الثاني الماضي, برنامج عمل تنفيذي لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية وتعزيز الأوضاع الأمنية لمدينة حلب, وفق خطة عمل مرحلية أولا واستراتيجية.

يشار الى ان الجيش النظامي سيطر, مؤخرا, على كامل مدينة حلب , وأعلنها منطقة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول ، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.