لقي مصور التلفزيون السوري علي سليمان, يوم الاربعاء, مصرعه, خلال تغطية عمليات الجيش النظامي بريف حلب الشرقي.

وقالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن سليمان تعرض لإصابة خطيرة جراء انفجار لغم أثناء تغطية عمليات الجيش النظامي بريف حلب الشرقي ما أسفر عن مقتله.

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وكان المصور الحربي في "حزب الله", الداعم للنظام السوري, حسن شريف جظة قتل, نهاية العام الماضي, خلال تغطيته العمليات العسكرية في مدينة حلب.

كما لقي مراسل قناة "الخبر" الإيرانية محسن خزاعي حتفه, مطلع شهر تشرين التاني الماضي, في قصف استهدف بلدة منيان غرب حلب.

ويأتي هذا في اطار حملة بدأها الجيش النظامي شباط الماضي في ريف حلب الشرقي, حيث تمكن، في الايام الاخيرة، من توسيع مناطق سيطرته، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتعرض الكثير من الإعلاميين بمختلف الاختصاصات لاعتداءات ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم.