دان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا, يوم الخميس, الهجمات الانتحارية التي شهدتها دمشق, يوم أمس الأربعاء, وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى , مشيراَ إلى أنها تهدف "لتعطيل محادثات السلام".

وقال دي ميستورا, في بيان صدر في جنيف, نشرته وكالات انباء, "أودت هذه الهجمات بأرواح مدنيين أبرياء.. إنها تهدف أيضا إلى إفساد محاولات الحفاظ على استمرار المحادثات السياسية".

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جاء ذلك عقب يوم من وقوع تفجيرين في العاصمة دمشق أحدهما استهدف القصر العدلي بمنطقة الحميدية ما أسفر عن مقتل 31 قتيلا و60 جريحا على الأقل, والثاني وقع في أحد مطاعم منطقة الربوة بدمشق ما أدى الى وقوع ضحايا.

دعا دي ميستورا إلى "الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار الذي يواجه تحديا يتمثل في انتهاكات على الأرض".

وكان دي ميستورا دعا امس الى التسريع في اجراء المفاوضات السورية في اي مكان سواء بجنيف ام استانا, لتفادي عام سابع من الحرب.

ويشار الى ان هجمات دمشق تزامنت مع اختتام أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة.

وشهدت دمشق تفجيرات عدة مؤخرا, كان اخرها التفجيرين اللذين استهدفا, السبت الماضي, منطقة باب مصلى, واسفرا عن مقتل ما لايقل عن 47 شخصاً واصابة اكثر من 120 آخرين، في عملية تبنتها "هيئة تحرير الشام".