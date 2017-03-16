أكدت وزارة خارجية كازاخستان، يوم الخميس، عدم وصول وفد المعارضة السورية المسلحة الى العاصمة استانا للاجتماع ممثلي الدول الضامنة.

واوضح مصدر بخارجية كازاخستان لوكالة الانباء "سبوتنيك" , لم تسمه, "اننا "تلقينا مساء امس معلومات تفيد بأن المعارضة لن تأتي, وعلى أثر ذلك غادرت وفود الدول الضامنة ".

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وجاء ذلك بعد يوم على اعلان وزارة الخارجية الكازاخستانية ان وفد المعارضة المسلحة سيصل أستانا مساء الأربعاء، للالتحاق بالمحادثات الجارية حول سوريا، بعد مقاطعة جلسة افتتاحها يوم الثلاثاء.

وكان رئيس أركان "الجيش الحر" العميد أحمد بري اكد امس ان قرار عدم مشاركتهم في محادثات أستانا هو قرار نهائي، وأنه لم يتغير شيء حتى يشاركوا.

كما حمل رئيس وفد المعارضة إلى استانا محمد علوش، النظام مسؤولية تعثر مفاوضات أستانا، مبيناً أن هذه المفاوضات لم تحقق نتائج لأن القصف في سوريا مازال مستمراً.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا ان البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

وسبق ان استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من الشهر الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.