واصل الجيش النظامي تقدمه بريف تدمر, حيث تمكن من السيطرة على مساحات جديدة من بينها قلعة الهري, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن مصدر عسكري قوله إن الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تمكنوا من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة وادي أحمر بالريف الشرقي لمدينة تدمر والتي تبعد عن المدينة نحو 18 كم، قبل أن يسيطروا على قلعة الهري شمال شرق تدمر بـ9كم.

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وأشار المصدر الى ان الجيش سيطر على سلسلة جبال المزار شرق تدمر ب 15 كم واستعاد مستودعات النقل في المنطقة بعد القضاء على العشرات من تنظيم "داعش ".

كما سيطر النظامي على مرتفعات جبل المستديرة شمال شرق تدمر, بعد معارك مع التنظيم, وفقا للمصادر.

وكان النظامي استعاد الاثنين الماضي السيطرة على مشروع سبخة الموح ومحطة التحويل الكهربائية ومنطقة الصوامع في ريف تدمر.

كما سيطر منذ ايام على ضاحية العامرية والتلال المحيطة بها شرق وشمال شرق تدمر بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), فيما اشارت التصريحات الروسية الى ان السيطرة تمت بمساعدة الروس.