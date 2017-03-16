كشفت صحيفة "Washington post" أن البنتاغون يعتزم إرسال نحو ألف عسكري إضافي من قواته البرية إلى شمال سوريا , تمهيدا لبدء عملية معركة الرقة, معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت وكالات انباء ان الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة في الوزارة, لم تسمها, أن "الخطط لنشر القوات الإضافية في سوريا، في حال إقرارها من قبل وزير الدفاع جيمس ماتيس والرئيس دونالد ترامب، ستؤدي إلى مضاعفة تعداد القوات الأمريكية الموجودة في هذا البلد، ما قد يزيد في خطر تصادمها بمسلحي تنظيم "داعش" بصورة مباشرة".

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وأوضحت أن "تلك القوة التي يمكن نشرها في سوريا، ستتولى تقديم الدعم للفصائل الكردية والعربية غير الحكومية، بما في ذلك المساعدة في إزالة المتفجرات وتدقيق الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف الدولي ".

ونشرت القوات الأمريكية, يوم الأربعاء, في محيط الرقة بطارية مدفعية ميدان ثقيلة تابعة لمشاة البحرية, دعما للهجوم على معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في المنطقة, في وقت أكد التحالف نشر 400 من مشاة البحرية الامريكية بسوريا لدعم هذه العملية.

وجاء نشر القوات الامريكية بعدما أمر الرئيس ترامب البنتاغون بوضع خطة جديدة للإسراع في سير محاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق .

ويتواجد حاليا في سوريا 500 عسكري من القوات الأمريكية الخاصة، إضافة إلى 250 عنصرا من قوات الرينجرز (وحدات النخبة من القوات البرية الأمريكية) و200 عنصر من مشاة البحرية.