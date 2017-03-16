شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش, يوم الاربعاء, على تنفيذ عدة امور, اعتبرها " اولويات", من اجل حل الازمة السورية.

ونقلت وسائل اعلام عن غوتيريش بمناسبة حلول الذكرى السادسة لبدء الصراع في سوريا, ان "تحقيق السلام في سوريا يبقى أولوية لا تقبل التأجيل".

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وشدد غوتيريش على استخدام نظام وقف إطلاق النار في سوريا بأكبر قدر من الفعالية، وترسيخ هذا النظام وضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا بدون أية عراقيل".

وجاء ذلك بعد ساعات على بيان مشترك اصدرته وفود الدول الضامنة المشاركة في اجتماع استانا وتضمن بنود اهمها وقف النزاع في سوريا وتوطيد الهدنة والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار, وتبادل المعلومات عن حالات الانتهاك, فضلا عن تعزيز فعالية الآلية الثلاثية.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا وصف منذ ايام اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بأنه "صامد"، معتبراَ ان "تخفيف وقف العنف سيساعد في محادثات جنيف".

ودخل اتفاق وقف اطلاق النار, برعاية روسية تركية, حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، الا ان الاتفاق شهد خروقات وانتهاكات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.

كما دعا الى "تغلب جميع أولئك الذين لديهم نفوذ على طرفي النزاع على الخلافات القائمة والعمل في سبيل تسوية الصراع والإسهام في نجاح المفاوضات السورية السورية في جنيف".

وتزامن ذلك مع اختتام أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا ان البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف في 23 الجاري, حيث اشار دي ميستورا الى وجود أجندة واضحة تستند على 4 سلات بما فيها الإرهاب.