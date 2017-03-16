اعلنت وزارة الخارجية الامريكية, يوم الاربعاء, انها تسعى لمعرفة جميع ملابسات "الهجمات الارهابية" في سوريا , وذلك تعقيباَ على التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق, واسفرا عن سقوط عشرات الضحايا.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في مؤتمر صحفي، إن "واشنطن تدين جميع الهجمات الإرهابية, و لا تزال تحاول جمع كافة التفاصيل حول العملية بهدف تحديد ماذا حدث بالضبط".

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وهز تفجيران العاصمة دمشق, يوم الاربعاء, الاول استهدف القصر العدلي بمنطقة الحميدية, والثاني احد مطاعم الربوة, أسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى, دون تبني حتى الان أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

وحول مفاوضات استانا, ابدى تونر دعم بلاده للمفاوضات, قائلا اننا " نتابع هذه المفاوضات وندعمها، رغم صفتنا كدولة مراقبة".

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية,اليوم دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا ان البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.