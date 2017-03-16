وصل موناكو الفرنسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه (3-1) على ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي، الأربعاء، مستفيداً من تسجيله ثلاثة أهداف مقابل خمسة في ذهاب دور الـ16.

وسجل للفريق الفرنسي كيليان مبابي 8، البرازيلي فابينيو 29، وتيموي باكايوكو 77، وللفريق الإنكليزي، الألماني ليروي سانيه في الدقيقة 71.



وبلغ موناكو هذا الدور للمرة الثانية خلال المواسم الثلاث الماضية.



وكانت الصدمة كبيرة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا إذ شهد خروجه للمرة الأولى من دور الـ16 طوال مسيرته كمدرب.



وكرر موناكو الإنجاز الذي حققه قبل 20 عاماً في كأس الاتحاد الأوروبي ضد فريق إنكليزي آخر هو نيوكاسل يونايتد، إذ خسر أمام الأخير 0-3 في ذهاب الدور ربع النهائي ثم فاز إياباً على أرضه برباعية نظيفة في 18 آذار 1997.



وحقق موناكو الإنجاز رغم غياب هدّافه وقائده الكولومبي راداميل فالكاو الذي سجل ثنائية في لقاء الذهاب، وذلك لأنه لم يتعافَ في الوقت المناسب من الإصابة التي تعرض لها في خاصرته السبت في الدوري المحلي ضد بوردو.