اتلتيكو مدريد يبلغ ربع نهائي دوري الابطال رغم تعادله أمام باير ليفركوزن الألماني اخبار الرياضة شارك

حجز أتلتيكو مدريد الإسباني مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم تعادله سلباً مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني الأربعاء، في إياب ثمن النهائي.

ورفع النادي الإسباني رصيد إسبانيا في ربع نهائي المسابقة إلى 3 فرق بعد تأهل كل من ريال مدريد وبرشلونة.



واستطاع فريق دييجو سيميوني أن يخرج بتعادل سلبي في مباراته أمام ليفركوزن في فيسنتي كالديرون بعد أن كان حقق الإنتصار ذهاباً بنتيجة 4-2.



وقدم الفريقان شوطاً أولاً هادئاً كان فيه معظم اللعب محصوراً في وسط الميدان وهو انعكاس طبيعي لنتيجة مباراة الذهاب. سيريانيوز

2017-03-16 01:12:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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