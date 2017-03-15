حمل رئيس وفد المعارضة إلى استانا محمد علوش، النظام مسؤولية تعثر مفاوضات أستانا، مبيناً أن هذه المفاوضات لم تحقق نتائج لأن القصف في سوريا مازال مستمراً.

وقال علوش خلال لقاء تلفزيوني إن "هناك قصفا مستمرا على الاحياء في سوريا، ونحن نريد التوصل لحل سياسي حقيقي ملموس على الأرض، لا نريد حلولا سياسية إعلامية فقط".

وتابع علوش "الحل الذي يرضي المعارضة هو وقف كامل لشلال الدم، فقد أعطيتكم أرقاما حقيقية من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهذه التقارير رفعت للروس والأمم المتحدة ولجميع الأطراف الدولية، نحن نريد وقف عمليات القتل ونريد إنجازا عمليا ولا يهمنا الإنجاز الإعلامي أو الكلام في السياسة، فالأمور السلبية لا تزال مستمرة لحد الآن".

وأشار علوش الى انه "لم يحدث أي تقدم في المباحثات والمعارضة لم توافق على السلال الأربعة، ولا يزال القصف وتهجير المواطنين مستمرا في منطقة حي الوعر لحد الآن".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية، قالت إن وفد المعارضة المسلحة سيصل أستانا مساء الأربعاء، للالتحاق بالمحادثات الجارية حول سوريا، بعد مقاطعة جلسة افتتاحها يوم الثلاثاء.

وكانت فصائل المعارضة السورية قررت عدم المشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات أستانا مع النظام، التي دعت إليها كازاخستان في الـ14 والـ15 من الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الأربعاء، عن انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات السورية في أستانا، بعدما انطلقت صباح الثلاثاء, بلقاءات تشاورية بين الوفود المشاركة, وسط تغيب وفد المعارضة.