شدد الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاربعاء, على ضرورة الاسراع في عقد المفاوضات السورية سواء في استانا ام جنيف, لتفادي عام سابع من الحرب.

واوضح دي ميستورا, في تصريح لوكالة الانباء (رويترز), "ليس هناك مجال ليتعين علينا قبول حقيقة أن تصبح الذكرى السادسة (الذكرى) السابعة, لقد أصبح واحدا من أطول وأكثر الحروب وحشية في السنوات الأخيرة, ولهذا فهناك حاجة لتسريع أي نوع من المفاوضات- في آستانة، في جنيف، في نيويورك، أي مكان."

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وجاء تصريح دي ميستورا عقب التفجيرين اللذين هزا دمشق, الاول استهدف القصر العدلي بمنطقة الحميدية, والثاني استهدف احد مطاعم الربوة, أسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وتزامن ذلك مع اختتام أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا ان البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

وكان دي ميستورا وصف منذ ايام اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بأنه "صامد"، معتبراَ ان "تخفيف وقف العنف سيساعد في محادثات جنيف".

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف في 23 الجاري, حيث اشار دي ميستورا الى وجود أجندة واضحة تستند على 4 سلات بما فيها الإرهاب.