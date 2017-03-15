قال رئيس وفد النظام إلى أستانا بشار الجعفري، يوم الأربعاء، إن قرار المعارضة عدم المشاركات في محادثات أستانا استهتارا بالعملية السياسية بكاملها، متهما تركيا بعرقلتها.

وأوضح الجعفري خلال صحفي في ختام اجتماعات أستانا، أن المعارضة لم تشارك في الاجتماع لأن تركيا تريد عرقلة مسار أستانا، مضيف "هذا ما لم يتم على أرض الواقع بفضل الجهود الروسية والإيرانية الصادقة وبفضل جدية وفد الجمهورية العربية السورية".

وكشف الجعفري أن وفد الحكومة ناقش مع الوفدين الروسي والإيراني مختلف المسائل التي تهدف إلى تعزيز وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف "أجرينا اجتماعا إضافيا مع الوفد الروسي واستمعنا إلى اقتراح يتعلق بالدستور ولدينا أفكار حول هذا الموضوع قيد النقاش".

ونوه إلى أن اجتماعات أستانا ناقشت كذلك الفصل بين المجموعات المسلحة على اتفاق وقف الأعمال القتالية وبين "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" وكذلك المجموعات المسلحة الأخرى التي لم توقع على الاتفاق.

واشار الجعفري إلى أن وفد النظام عبر عن استعداده لبحث جميع المسائل التي من شأنها أن تساهم في حقن دماء السوريين ووضع حد للإرهاب الذي يضرب سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات السورية في أستانا والتي انطلقت صباح الثلاثاء, بلقاءات تشاورية بين الوفود المشاركة, وسط تغيب وفد المعارضة.

وكانت فصائل المعارضة قررت عدم المشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات أستانا مع النظام، التي دعت إليها كازاخستان في الـ14 والـ15 من الشهر الحالي.

وكان المتحدث باسم وفد الفصائل، أسامة أبو زيد، قال قبل انطلاق الجولة الثالثة في استانا إن قرار الفصائل بعدم المشاركة جاء بسبب عدم تنفيذ أي من التعهدات الخاصة بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية-تركية في 30 كانون الأول الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، إن وفد المعارضة المسلحة سيصل أستانا مساء الأربعاء، للالتحاق بالمحادثات الجارية حول سوريا، بعد مقاطعة جلسة افتتاحها يوم الثلاثاء.