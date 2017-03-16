سقط قتلى وجرحى, يوم الأربعاء, جراء سقوط قذائف على أحياء تشرين بدمشق والجورة والقصور بدير الزور.

وقالت مصادر مؤيدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن قتلى وجرحى سقطوا بسقوط عدد "كبير" من القذائف على حي تشرين في العاصمة دمشق.

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وسقط جرحى, يوم السبت, جراء تجدد سقوط قذائف صاروخية وهاون على منطقة دمشق القديمة وأحياء الشاغور وابن عساكر وباب توما في مدينة دمشق.

وبحسب معلومات متطابقة من مصادر عدة فإن امرأة قتلت وجرح 7أشخاص آخرون بسقوط قذائف هاون, مصدرها تنظيم "داعش", على أحياء الجورة والقصور في دير الزور.

وكانت قذائف سقطت, يوم الخميس الماضي, على حي الجورة بمدينة دير الزور, مصدرها "داعش", اسفرت عن مقل شخص واصابة 3 بجروح.

وتتعرض مناطق في دير الزور ودمشق وريفها مؤخراً, والخاضعة لسيطرة النظام, لاستهداف بالقذائف، مصدرها مناطق سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة, بحسب النظام, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.