أصدرت كل من روسيا وتركيا وإيران، يوم الأربعاء, بيان مشترك , في أعقاب المفاوضات التي جرت في عاصمة كازاخستان أستانا.

وتضمن البيان المشترك, والذي نشرته وسائل إعلام, "التأكيد على التسوية السياسية في سوريا، وأهمية مفاوضات "أستانا 3" لاستمرار عملية جنيف.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وشدد البيان على "وقف النزاع في سوريا وتوطيد الهدنة والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في اللقاء الماضي, وتبادل المعلومات عن حالات الانتهاك, فضلا عن تعزيز فعالية الآلية الثلاثية".

كما أكدت الدول الضامنة على "ضرورة تحسين الوضع الميداني عن طريق تقوية نظام وقف إطلاق النار".

ودخل اتفاق وقف اطلاق النار, برعاية روسية تركية, حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، الا ان الاتفاق شهد خروقات وانتهاكات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.

وأكد البيان أن "اللقاء المقبل بشأن سوريا سيعقد في يومي ، و4 أيار القادم في عاصمة كازاخستان أستانا".

وانطلقت الجولة الثالثة من مفاوضات أستانا حول سوريا, صباح الثلاثاء, بلقاءات تشاورية بين الوفود المشاركة, وسط تغيب وفد المعارضة, الا ان وزارة الخارجية الكازاخستانية اعلنت، يوم الأربعاء، عن انتهاء الجولة من المفاوضات السورية .

ويشار الى أن هذه المفاوضات هي الثالثة من نوعها التي تجرى في العاصمة الكازاخستانية , حيث استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من الشهر الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.