ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف القصر العدلي بمنطقة الحميدية بدمشق, يوم الأربعاء, إلى 31 قتيلاَ و60 جريحاَ.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن وزير العدل قوله ان حصيلة التفجير الارهابي الانتحاري في القصر العدلي بدمشق ارتفعت إلى 31 قتيلاَ و60 جريحاً".

وفي سياق متصل, اشار مصدر في وزارة العدل لـ"الوطن", لم تسمه, الى " إخلاء القصر العدلي في منطقة المزة تحسباً لأي طارئ".

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وكانت مصادر موالية تحدثت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان شخصاً يرتدي زياً مموهاً أقدم على تفجير نفسه داخل القصر العدلي في دمشق.

ولم تتبنى أي جهة تحت الان مسؤوليتها عن هذا الهجوم .

وتزامن التفجير، مع اختتام أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة.

يشار إلى أن دمشق شهدت عدة تفجيرات مؤخرا وكان اخرها التفجيرين اللذين استهدفا السبت الماضي منطقة باب مصلى، اسفرا عن مقتل ما لايقل عن 47 شخصاً واصابة اكثر من 120 آخرين، في عملية تبنتها "هيئة تحرير الشام",