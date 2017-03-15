قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، إن وفد المعارضة المسلحة سيصل أستانا مساء الأربعاء، للالتحاق بالمحادثات الجارية حول سوريا، بعد مقاطعة جلسة افتتاحها يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مدير دائرة آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخستانية، آيدار بيك توماتوف، قوله إن "اليوم مساء، يصل إلى أستانا 7 ممثلين عن الجبهتين الجنوبية والشمالية للمشاركة في المحادثات في المجال العسكري حصرا".

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وكان المتحدث باسم وفد الفصائل، أسامة أبو زيد، قال قبل انطلاق الجولة الثالثة في استانا إن قرار الفصائل بعدم المشاركة جاء بسبب عدم تنفيذ أي من التعهدات الخاصة بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية-تركية في 30 كانون الأول الماضي.

وأكد توماتوف، أن محادثات أستانا 3 ستمدد ليوم واحد وقال "غدا 16 من هذا الشهر ستستكمل المحادثات، حول المواضيع العسكرية، باعتقادي إنه موضوع مهم، بالنظر إلى أنه سيناقش موضوع تموضع المجموعات الإرهابية كداعش والنصرة وكذلك المعارضة المعتدلة".

وأفصح مدير دائرة آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخستانية، عن أن وثيقة تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين موضوعة على جدول أعمال محادثات أستانا وتقوم الدول الضامنة بدراستها حاليا نظرا لأهميتها من الناحية الانسانية.

وحول احراز تقدم في هذه الوثيقة، أجاب توماتوف "هذا يعتمد على تصميم الدول الضامنة، والبنود الإنسانية من أهم المسائل، لا أحد يستطيع أن يحسم هذا الموضوع بيوم واحد، فهو عملية معقدة، ولا بد من توفر الثقة بين الأطراف لحل هذا الموضوع".

وكانت وكالة "سبوتنيك" نشرت مساء الثلاثاء مضمون وثيقة، تتعلق بمهام فريق جرى تشكيله، ويعمل على الإفراج عن المعتقلين في سوريا، بحيث يضم أعضاء من أطراف النزاع السوري والدول الضامنة والأمم المتحدة.

وكانت الجولة الثالثة من مفاوضات أستانا حول سوريا, انطلقت صباح الثلاثاء, بلقاءات تشاورية بين الوفود المشاركة, وسط تغيب وفد المعارضة.

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