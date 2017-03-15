سقط قتلى وجرحى, يوم الأربعاء, جراء انفجار استهدف احد المطاعم في منطقة الربوة بدمشق, وذلك بعد تفجير استهدف القصر العدلي في منطقة الحميدية, الذي اسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار قوله, في تصريح صحفي, خلال تفقده موقع التفجير في قصر العدل, ان " الإرهابيين الانتحاريين ايتهدفوا المواطنين في أحد المطاعم بمنطقة الربوة ,ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة عشرات الأشخاص".

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من جانبها, قالت معلومات متطابقة من مصادر عدة ان انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف داخل مطعم في منطقة الربوة بدمشق, مااسفر عن سقوط ضحايا .

وتحدثت بعض المصادر ان جميع الجرحى في التفجير الذي وقع في منطقة الربوة أغلبيتهم من الأطفال اثناء احتفالهم بعيد المعلم في احد المطاعم.

ونشرت المصادر صورا من مكان التفجير الذي استهدف احد المطاعم بالمنطقة والاضرار الناجمة عن الهجوم.

ولم تتبن أي جهة تحت الان مسؤوليتها عن هذا الهجوم .

وجاء التفجير بعد هجوم استهدف القصر العدلي بمنطقة الحميدية بدمشق, مما اسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وتزامن التفجير، مع اختتام أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة.

يشار إلى أن دمشق شهدت عدة تفجيرات مؤخرا وكان اخرها التفجيرين اللذين استهدفا السبت الماضي منطقة باب مصلى، اسفرا عن مقتل ما لايقل عن 47 شخصاً واصابة اكثر من 120 آخرين، في عملية تبنتها "هيئة تحرير الشام",

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