اعتبر مسؤول روسي، يوم الأربعاء، ان تجاوز الخلافات بين موسكو وطهران تصب في صالح تسوية الأزمة السورية بالطرق السياسية.

وقال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف، أثناء جسر تلفزيوني بين موسكو وطهران، إن مشاركة إيران في جهود التسوية في سوريا مهمة لتحقيق الهدنة الشاملة وكذلك إطلاق العملية السياسية.

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وأكد السيناتور الروسي أن الحوار البرلماني، بما في ذلك من خلال الجسر التلفزيوني، سيسمح بتجاوز الخلافات الموجودة وتقريب مواقف البلدين لصالح التسوية السياسية في سوريا.

يشار إلى أن موسكو وطهران، أقامتا جسراًتلفزيونياً بينهما تحت عنوان "مستقبل سوريا السلمي: نظرة من موسكو وطهران"، بمشاركة قسطنطين كوساتشيوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، ونائبه الأول فلاديمير جاباروف، ومن الجانب الإيراني، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي، علاء الدين بروجردي، وعضو اللجنة، مرتازة سافاري نتانزي.

وتعتبر روسيا وإيران من الدول الناشطة في الأزمة السورية، حيث ترعيان بمشاركة تركيا مشاورات سياسية في استانا، اضافة لتأثيرهما الميداني في مجريات المعركة العسكرية نظراً لتواجد قوات كل من البلدين على الأرض السورية.

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