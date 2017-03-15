قالت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الأربعاء، ان 25 قتيلاً وعدة جرحى سقطوا جراء تفجير استهدف القصر العدلي في منطقة الحميدية بدمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر في محافظة شرطة دمشق، لم تسمه قوله ان الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي الانتحاري تشير إلى ارتقاء 25 شهيدا ووقوع عدد من الجرحى.

وتابع المصدر ان التفجير نفذه انتحاري يرتدي حزام ناسف.

ونقل التلفزيون السوري عن المحامي العام الأول في دمشق قوله ان الانتحاري حاول الدخول إلى القصر العدلي وقد عمل عناصر الشرطة على منعه فألقى بنفسه إلى الداخل وفجر نفسه، مشيراً الى ان "الإرهابي استهدف المواطنين داخل القصر العدلي خلال فترة الازدحام لإلحاق الأذى بأكبر عدد من المواطنين".

ولفت التلفزيون الرسمي الى انه تم العثور على عبوة ناسفة ثانية في قصر العدل، حيث تعمل الجهات المختصة على تفكيكها.

وبدورها قالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان شخصاً يرتدي زياً مموهاً أقدم على تفجير نفسه داخل القصر العدلي في دمشق.

وتزامن التفجير، مع اختتام أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة.

وكان 6 اشخاص أصيبوا يوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة للركاب بوادي الذهب في مدينة حمص.

يشار إلى أن دمشق شهدت السبت الماضي تفجيرين استهدفا منطقة باب مصلى، اسفرا عن مقتل ما لايقل عن 47 شخصاً واصابة اكثر من 120 آخرين، في عملية تبنتها "هيئة تحرير الشام",

يذكر ان استهداف قصر العدل في دمشق، يأتي في الذكرى السادسة لانطلاق شرارة الأحداث في سوريا في 15 آذار 2011، من محافظة درعا.

سيريانيوز