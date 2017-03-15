ليستر سيتي يواصل مغامرته بدوري الابطال ويبلغ ربع النهائي على حساب إشبيلية اخبار الرياضة شارك

واصل ليستر سيتي مغامراته وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الأربعاء على ضيفه اشبيلية الإسباني 2-0 على ملعب "كينج باور" في إياب ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز اشبيلية على أرضه 2-1.



وأحرز الجامايكي ويس مورجان هدف ليستر الأول بعد متابعته لكرة ثابتة في الدقيقة 27، قبل أن يضيف مارك ألبرايتون الهدف الثاني من تسديدة أرضية زاحفة على يمين حارس اشبيلية سيرجيو ريكو في الدقيقة 54، ولعب اشبيلية منذ الدقيقة 74 بعشرة لاعبين اثر تلقي لاعبه سمير نصري البطاقة الصفراء الثانية.



وأهدر الفريق الإسباني ركلة جزاء نفذها ستيفن نزونزي وتصدى لها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في الدقيقة 80.



وهو الفوز الثالث عل التوالي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إقالة مدربه الإيطالي كلاودو رانييري واستلام مساعده كريج شكسبير المهمة، بعد انتصارين مهمين في الدوري على ليفربول وهال سيتي.



أما اشبيلية فانتهت رحلته الأوروبية بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد خورخي سامباولي، وذلك بعد إحرازه 3 ألقاب متتالية في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج). سيريانيوز 2017-03-15 01:02:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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