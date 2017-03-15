يوفنتوس يجدد فوزه أمام بورتو البرتغالي ويبلغ ربع نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي (1-0) في إياب دور الـ16 من البطولة الثلاثاء (الذهاب 2-0).

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ضربة جزاء.



وتفوق يوفنتوس في مباراة الذهاب /2صفر ليحقق الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 3- صفر.



ولعب بورتو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد مدافعه الاوروجوياني ماكسيمليانو بيريرا لتسببه في ضربة الجزاء التي سجل منها ديبالا هدف الفوز. سيريانيوز 2017-03-15 01:07:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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