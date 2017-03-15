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يوفنتوس يجدد فوزه أمام بورتو البرتغالي ويبلغ ربع نهائي دوري الابطال
اخبار الرياضة

تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي (1-0) في إياب دور الـ16 من البطولة الثلاثاء (الذهاب 2-0).


ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ضربة جزاء.

وتفوق يوفنتوس في مباراة الذهاب /2صفر ليحقق الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 3- صفر.

ولعب بورتو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد مدافعه الاوروجوياني ماكسيمليانو بيريرا لتسببه في ضربة الجزاء التي سجل منها ديبالا هدف الفوز.

سيريانيوز

2017-03-15 01:07:06
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