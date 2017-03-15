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يوفنتوس يجدد فوزه أمام بورتو البرتغالي ويبلغ ربع نهائي دوري الابطال
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اخبار الرياضة
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تأهل
يوفنتوس الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على ضيفه بورتو
البرتغالي (1-0) في إياب دور الـ16 من البطولة الثلاثاء (الذهاب 2-0).
ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لنجمه
الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ضربة جزاء.
وتفوق يوفنتوس في مباراة الذهاب /2صفر ليحقق الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 3-
صفر.
ولعب بورتو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد مدافعه الاوروجوياني ماكسيمليانو
بيريرا لتسببه في ضربة الجزاء التي سجل منها ديبالا هدف الفوز.
سيريانيوز
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2017-03-15 01:07:06
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