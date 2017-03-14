نشرت وكالة (سبوتنيك) الروسية، يوم الثلاثاء، إنه يجري تشكيل فريق يعمل على الإفراج عن المعتقلين في سوريا، بحيث يضم أعضاء من أطراف النزاع السوري والدول الضامنة والأمم المتحدة.

وقالت الوكالة إنها حصلت على نسخة من وثيقة عن مفاوضات استانا3 التي انطلقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، جاء فيها "يتم إنشاء فريق يعمل على إفراج الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي وتحديد هوية الأشخاص المفقودين من أجل تحسين الوضع الإنساني في سوريا، والهدف من الفريق العامل هو تنظيم الإفراج من قبل الأطراف المتنازعة".

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وأشارت الوثيقة إلى أن الفريق العامل يجتمع بانتظام ويضم ممثلين عن السلطات السورية والمعارضة (3-4 أشخاص)، والدول الضامنة الثلاث - روسيا وتركيا وإيران (3-4 أشخاص)، وكذلك الأمم المتحدة.

وأضافت الوثيقة أنه سيتم "تعيين وسيط دولي من شأنه تسهيل الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا".

وكان ممثلون عن هيئة الأركان العامة للجيش الروسي كشفوا 17 شباط الماضي، أنه تم التوصل إلى آلية ناجحة لتنسيق تبادل السجناء والأسرى وجثامين القتلى بين أطراف النزاع السوري، خلال مشاورات استانا الماضية.

وكانت الجولة الثالثة من مفاوضات أستانا حول سوريا, انطلقت صباح الثلاثاء, بلقاءات تشاورية بين الوفود المشاركة, وسط تغيب وفد المعارضة.