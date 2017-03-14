كشف وزير الأمن الإيراني محمود علوي، يوم الثلاثاء، أن وزارته نشرت أقوى الأجهزة في سوريا لرصد مقرات الإرهابيين هناك بدقة.

ونقلت وسائل إعلام عن علوي قوله خلال مشاركته في ملتقى بشأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة إن "أحد السلع التي تصدرها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي سلعة الأمن، فاليوم قامت كوادر وزارة الأمن بنصب أقوى الأجهزة في سوريا، حيث يتم رصد مقرات الإرهابيين بدقة من خلال تقديم المعلومات اللازمة".

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وبحسب الوزير فإن إيران تحظى بنعمة الأمن الفريد، في حين أن دول المنطقة تعاني من انعدام الأمن والاستقرار.

ويأتي كلام الوزير الإيراني في وقت تدور فيه تواجه فيه دول مجاورة لطهران من صراعات داخلية، اضافة لهجمات ارهابية تنفذها مجموعات متشددة أمثال "القاعدة" و"داعش" وغيرها..

يشار إلى أن إيران تدعم النظام السوري بشكل عسكري مباشر عبر إرسال مجموعات مدربة للمقاتلة الى جانب الجيش النظامي، فضلا عن تقديم المشورة والتدريب العسكري له، إضافة للدعم الاقتصادي والسياسي للنظام.

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