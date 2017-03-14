تعادل فريق الوحدة مع القوة الجوية العراقي حامل اللقب سلبا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي جرت الثلاثاء على ملعب صيدا الدولي فى لبنان.

وجاءت المباراة جيدة المستوى مع أفضلية للقوة الجوية العراقي الذي كثف من هجماته وكان الأخطر طيلة فترة المباراة بينما لعب الوحدة بشكل تكتيكي منظم معتمدا على الهجمات المرتدة.



ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات مقابل 5 نقاط للقوة الجوية ونقطة للصفاء اللبناني الذي سيلعب مساء اليوم مع الحد البحريني الذي يأتي بالمركز الأخير دون أي نقطة.



وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوحدة على الحد 1/صفر فى المنامة وتعادل الصفاء مع القوة الجوية سلبا في صيدا في حين شهدت الجولة الثانية فوز الوحدة على الصفاء 2/صفر فى صيدا والقوة الجوية على الحد 2/1 في الدوحة.



وتقام الجولة الرابعة لحساب هذه المجموعة فى الثالث من نيسان القادم حيث يلتقى الصفاء مع الحد على الملعب البلدي فى بيروت والقوة الجوية مع الوحدة فى الدوحة.