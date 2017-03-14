بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض جهود إنهاء الحرب في سوريا.

وقالت وكالة "رويترز" ان ترامب اجتمع للمرة الأولى من توليه رئاسة الولايات المتحدة، مع الأمير محمد، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، في المكتب البيضاوي.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وتناولت المحادثات، على الأرجح الفرص الاستثمارية في المملكة وجهود إنهاء الحرب في سوريا، وفقاً للوكالة.

وكان محمد بن سلمان قد بدأ زيارته إلى واشنطن يوم الاثنين، حيث جاء في بيان للديوان الملكي أن ولي ولي العهد سيبحث مع ترامب والمسؤولين الأمريكيين الآخرين "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك" .

يشار إلى أن السعودية جزء من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014، فضلاً عن رغبة ترامب بالحصول على تمويل خليجي لمبادرته التي تقضي بإقامة مناطق آمنة في سوريا.

سيريانيوز