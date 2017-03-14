أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الثلاثاء، أن الجولة القادمة من مفاوضات السلام السورية في جنيف ستستأنف في 23 الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المكتب "وجه المبعوث الأممي... دعوة إلى المشاركين (في مؤتمر جنيف-4) للعودة إلى قصر الأمم في جنيف بسويسرا لمواصلة المفاوضات بين الأطراف السورية يوم 23 آذار 2017".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأشار البيان إلى أن "مدة سريان اعتماد الصحفيين في هذه الفعالية ستبدأ في 22 من الشهر الجاري وسينتهي يوم 1 نيسان".

وكانت جولة من المفاوضات السورية في جنيف برعاية الموفد الأممي ستافان دي ميستورا، استمرت تسعة أيام اختتمت أعمالها في 3 آذار الحالي، وشارك فيها وفداً ممثلاً عن النظام، و3 وفود عن منصات "موسكو" و"الرياض" و"القاهرة" للمعارضة السورية، في حين لم يتم توجيه دعوة للأكراد أو "مجموعة حميميم" للمعارضة الداخلية.

وكان دي ميستورا أعلن سابقاً أنه من المقرر أن تستأنف جولة جنيف في 20 من الشهر الجاري, حيث اشار الى ان وجود أجندة واضحة تستند على 4 سلات بما فيها الإرهاب.