أعاد "واتس اب" ميزة استخدام النص المكتوب بأحرف عادية في خانة "الحالة"، بعد أن حذف هذه الخاصية واستعاض عنها بالصور ومقاطع الفيديو فقط.

وبحسب " فيستي رو"، فإن "سخط المستخدمين وغضبهم بعد حذف هذه الميزة، دفع واتس اب لاعادتها مع الإبقاء في الوقت نفسه على إمكانية نشر الصور ومقاطع الفيديو".

ويجب على المستخدم الذي يرغب بتعديل الحالة بنصوص مكتوبة، الذهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على اسمه، ثم كتابة ما يشعر به على شكل نص.

ولن تختفي الحالات الجديدة المكتوبة بعد 24 ساعة، إلا في حال أقدم المستخدم من تلقاء نفسه على إزالتها.