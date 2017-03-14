بدأت "فيسبوك" باختبار ميزة "متابعة المشاهدة" والتي تعرض على المستخدم مقاطع الفيديو التي شاهد جزء منها ولم يتابعها لظروف ما.

وبحسب موقع recode، فإن استخدام هذه الميزة سيكون متاحاً عبر أعلى آخر الأخبار وعلى نسخة الويب فقط من "فيسبوك"، من خلال قسم جديد خاص بفيديوهات شاهدها المستخدم جزئياً حيث يعرض المنشور الخاص بها مع الفيديو للضغط عليه ومتابعة مشاهدتها.

وعند الضغط على الفيديو الذي لم يكمل المستخدم مشاهدته، سيبدأ العمل من نفس اللحظة التي ترك بها المقطع في المرة الماضية.

ولازالت هذه الميزة في مرحلة الاختبارات المبكرة، وبحسب تفاعل المستخدمين معها ستقرر "فيسبوك" أن تتابع وتطلقها رسمياً للجميع، أم تتخلى عنها وتجد طريقة أخرى.