أوضح تقرير مختص، أنه من الضروري اختيار مكان مناسب لجهاز الانترنت "الراوتر" في المنزل، للاستفادة المثلى من الخدمة وتجنب الأضرار التي قد تنجم وتؤثر على صحة المستخدمين.

وبحسب "ماشابل" ، فإنه ينصح بوضع "الراوتر" في فضاء مفتوح يتيح لإشارات الوايفاي التنقل بسهولة وبسرعة عبر الجدران، كما يفضل عدم وضع الجهاز الموزع في مكان مغلق لأن فرص انتشار الإشعاع الكهرومغناطيسي تكون ضئيلة.

ويفضل وضع "الراوتر" وسط المنزل وليس في مكان معزول، لأن إشارات الوايفاي التي يرسلها ستنخفض وتصبح ضعيفة، ويجب تحريك الجهاز من فترة لأخرى، لأن أي تغيير طفيف يمكن أن يحسن قوة الإشارة.

ونصح أطباء وخبراء بضرورة تجنب قدر الإمكان الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يصدر عن "الراوتر"، لما له من مخاطر على صحة الإنسان، حيث تنتشر الأشعة الكهرومغناطيسية في الفراغ بسرعة ثابتة.

ووفقاً للمختصين، فإن الإشعاعات المنبعثة من "الراوتر" تسبب الأرق، والإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى تلف الدماغ وضعف القلب.