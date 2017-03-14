أطلقت "غوغل" لوح كتابة ذكي يعمل باللمس باسم Jamboard مخصص للأعمال والاجتماعات.

وبحسب theverge، فإن اللوح الذكي مزود بشاشة 55 بوصة عاكسة إلى حدٍ ما لتوفير الرؤية الواضحة حتى في حالة وضعها في مواجهة ضوء الشمس، ويعد اللوح بمثابة شاشة لمسية كبيرة بدقة 4K تحتوي على نقاط متعددة اللمس.



ويمكن للوح الذكي الجديد التعرف على الكتابة اليدوية، كما يمكن محو ما تم كتابته من خلال أداة محو مخصصة، ويمكن للمستخدم تكبير أو تصغير الأشياء الموجودة على الشاشة وتحريكها إلى أسفل حيث توجد سلة المحذوفات لمسحها.

ويدعم الجهاز الجديد استخدام أكثر من مستخدم في وقت واحد لوضع خطط العمل، كما يدعم استخدم Google Sheets التي يمكن تحريكها إلى أي مكان.

ويأتي اللوح مع مجموعة من الأقلام الضوئية للكتابة عليه وهذه الأقلام صغيرة تشبه في تصميمها ألوان التلوين الصغيرة، ويمكن شراء هذه الأقلام منفردة بتكلفة منخفضة.

ويحتوي اللوح على كاميرا أمامية لإجراء المكالمات الجماعية، وكل لوح من هذه الألواح مخصص برمز حماية قصير لتمكين أي شخص من الانضمام إلى اجتماع العمل بسهولة.

ويمكن تغيير حجم صور الفيديو وتحريكها في أي مكان على الشاشة، وبالنسبة للمستخدمين البعيدين عن لوح الكتابة Jamboard يمكنهم إضافة أي محتوى أو رمز أو نص على اللوح من خلال الأجهزة اللوحية الخاصة بهم.