رجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, يوم الثلاثاء, عودة 80 ألف شخص من سكان أحياء حلب الشرقية, والتي استعادها الجيش النظامي من مقاتلي المعارضة, إلى منازلهم في وقت قريب.

وقالت رئيسة البعثة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ماريان جاسر، في تصريح لوكالة (سبونتيك), "بحسب تقديراتنا، 80 ألف شخص قد يعودون إلى حلب الشرقية في أقرب وقت".

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وكانت الأمم المتحدة اعلنت, في وقت سابق من الشهر الجاري, أن أكثر من 110 آلاف من سكان الأحياء الشرقية من حلب غادروا منازلهم منذ يوم 24 من شهر تشرين الثاني الماضي.

يشار الى ان الجيش النظامي أعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.