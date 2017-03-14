واصل الجيش النظامي, يوم الثلاثاء, تقدمه على حساب تنظيم "داعش" بريف حلب الشرقي, حيث تمكن من السيطرة على مساحات جديدة, حتى اصبح على مشارف مدينة دير حافر.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر على قريتي "حميمية كبيرة وحميمة صغيرة" شرق مطار كويرس.

وبسيطرة النظامي على القريتين يكون قد أصبح على مشارف مدينة دير حافر.

ووسع الجيش النظامي، في الايام الاخيرة، مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي، مسيطراَ على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.