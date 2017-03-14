أكدت دراسة حديثة أن حوالي 48 مليون حساب على موقع التدوين المصغر "تويتر" ليست بشرية وتتحكم بها أجهزة كومبيوتر.

ونشرت "سكاي نيوز" دراسة حديثة لجامعة جنوب كاليفورنيا، تكشف بها أن نسبة كبيرة تتراوح بين 9 إلى 15%، من الحسابات على موقع "تويتر" لا يتحكم بها أشخاص وتديرها روبوتات رقمية أو bots، بنحو 48 مليون حساب.

وتستطيع هذه الحسابات أن تقوم بالأنشطة على "تويتر" كتفضيل تغريدة معينة أو إعادة التغريدة أو حتى متابعة حسابات أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه قد يكون لهذه الحسابات الآلية جانباً إيجابياً، ويمكن استغلالها لنشر الأخبار أو تنظيم الجهود في الأعمال الخيرية أو الأنشطة التطوعية، إضافة إلى امكانية وجود استغلال سلبي لها على غرار نشر الفكر المتطرف.