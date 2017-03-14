اعتبر الكرملين, يوم الثلاثاء, ان المفاوضات السورية التي تجرى في العاصمة استانا تعد "معقدة للغاية", وذلك تعليقاَ على رفض وفد المعارضة السورية حضور الاجتماع.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله, في تصريح للصحفيين هاتفياَ, "أدركنا منذ البداية أن هذه محادثات معقدة للغاية. لا يزال العمل مستمرا."

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وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أسباب رفض المعارضة السورية المسلحة المشاركة في لقاء أستانا-3 تعد "غير مقنعة", مشيرا الى ان بلاه تتواصل مع القادة المعارضين الذين قاطعوا المحادثات.

وكان المتحدث باسم المعارضة أسامة أبو زيد قال ان الوفد اتخذ "القرار النهائي", وهو "عدم الذهاب إلى مفاوضات أستانا نتيجة تقاعس روسيا عن إنهاء انتهاكات واسعة النطاق لاتفاق وقف إطلاق النار", مشيرا الى أنهم "أبلغوا تركيا بقرارهم".

وانطلقت, في وقت سابق من اليوم, الجولة الثالثة من مفاوضات أستانا حول سوريا, بلقاءات تشاورية بين الوفود المشاركة, وسط تغيب وفد المعارضة.

ويشار الى أن هذه المفاوضات هي الثالثة من نوعها التي تجرى في العاصمة الكازاخستانية , حيث استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من الشهر الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.