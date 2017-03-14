وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, أسباب رفض المعارضة السورية المسلحة المشاركة في لقاء أستانا-3 بأنها "غير مقنعة", مشيرا الى ان بلاه تتواصل مع القادة المعارضين الذين قاطعوا المحادثات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله, خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الكونغو، إنه "لدى بلاده أساس للاعتقاد بأن هناك سوء فهم حول رفض المعارضة السورية المسلحة المشاركة في المحادثات."

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وأضاف لافروف أن "موسكو تتواصل مع قادة المعارضة الذين قاطعوا الجولة الثالثة من محادثات أستانا، وتتعامل مع الوضع, كما تعمل مع وزارة الدفاع لمعرفة التفاصيل التي تعيق مشاركة المعارضة المسلحة في أستانا".

جاء ذلك عقب اعلان المتحدث باسم المعارضة أسامة أبو زيد أنهم اتخذوا "القرار النهائي", وهو "عدم الذهاب إلى مفاوضات أستانا نتيجة تقاعس روسيا عن إنهاء انتهاكات واسعة النطاق لاتفاق وقف إطلاق النار", مشيرا الى أنهم "أبلغوا تركيا بقرارهم".

من جهة اخرى, اعتبر لافروف ان "خروقات نظام وقف إطلاق النار في سوريا تراجعت وسيتم مناقشة ذلك في اجتماع أستانا", مشددا على ان "المهمة الأساسية هي حصول تقدم للبدء بحل سياسي للأزمة السورية".

وانطلقت, في وقت سابق من اليوم, الجولة الثالثة من مفاوضات أستانا حول سوريا, بلقاءات تشاورية بين الوفود المشاركة, وسط تغيب وفد المعارضة.

ويشار الى أن هذه المفاوضات هي الثالثة من نوعها التي تجرى في العاصمة الكازاخستانية , حيث استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من الشهر الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.