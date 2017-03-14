سقط قتلى وجرحى, يوم الثلاثاء, بانفجار عبوة ناسفة في منطقة وادي الذهب بمدينة حمص.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة تقل ركاب قرب مدينة الملاهي في حي وادي الذهب, الخاضع لسيطرة النظام في مدينة حمص, مما ادى الى سقوط ضحايا.

ولم تتبنى أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف المنطقة.

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وجاء التفجير بعد اقل من شهر على وقوع هجومين انتحاريين استهدفا مقرين أمنيين في حيي المحطة والغوطة في مدينة حمص, ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى بينهم رئيس فرع الامن العسكري, فضلا عن سقوط العديد من الجرحى.

وياتي الهجوم على حمص بالتزامن مع محادثات استانا بشان سوريا, والتي انطلقت صباح اليوم, بمشاركة النظام السوري وتركيا وإيران وروسيا, وسط تغيب المعارضة.

وتعرضت العديد من الأحياء, الخاضعة تحت سيطرة النظام في مدينة حمص, في الاونة الاخيرة, لسقوط قذائف صاروخية, فضلا عن سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية اسفرت عن سقوط ضحايا, وتبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).