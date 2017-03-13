قالت مصادر أمنية كردية، يوم الاثنين، ان قوات مشاة البحرية الأمريكية "مارينز" وصلت إلى مطار الرميلان في ريف القامشلي بمحافظة الحسكة شمال سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني كردي لم تسمه قوله، إن "وصول القوات الأمريكية بدأ منذ 5 أيام بعمليات إنزال بواسطة المروحيات عبر القاعدة الأمريكية بكردستان العراق، وجرى استحضار بطارية مدفعية وأسلحة نوعية".

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وأوضح المصدر أن "القطع العسكرية التي يصعب نقلها بالمروحيات يتم نقلها برا عبر معبر سيمالكا بين سوريا وكردستان".

وأضاف المصدر أن "تعداد القوات الأمريكية التي تتواجد حاليا في سوريا ازداد عما كان عليه في مرحلة إدارة الرئيس أوباما، حيث نشهد حاليا دخولا علنيا لقوات مشاة البحرية الأمريكية، أما في السابق فكان التواجد محصورا بالمستشارين والخبراء العسكريين فقط".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت قبل حوالي أسبوع، أن الجيش الأمريكي نشر عددا من جنوده في مواقع غربي بلدة منبج الواقعة شمالي سوريا لمنع أي اشتباك بين القوات التركية من جهة والجيش النظامي المدعوم من روسيا.

وسبق لوزير الدفاع الأمريكي السابق أشتون كارتر, ان أعلن كانون الأول الماضي, أن الولايات المتحدة تعتزم ارسال 200 جندي إضافي إلى سوريا للمساعدة في المعركة التي تهدف إلى طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من الرقة, ليزيد عدد الجنود الى 500 .



ونشرت واشنطن مؤخرا عددا من الخبراء العسكريين وافراد من وحداتها الخاصة في شمال سوريا, دون التنسيق مع السلطات السورية, مرجعة سبب وجودهم الى تقديم المشورة والمساعدة لتحالف فصائل كردية-عربية يدعمهم التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم "داعش".



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