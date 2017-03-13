أكدت وزارة الخارجية المصرية، يوم الاثنين، أن القاهرة لم تتلق أي دعوة للمشاركة في الجولة الجديدة من المباحثات السورية المقرر انطلاقها غداً في أستانا.

ونقلت وكالة (تاس) عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله إنه "لا يعلم ما هو مصدر المعلومات حول دعوة مصر إلى أستانا"، مضيفا أن "القاهرة لم تتلق أي دعوة".

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وأشار أبو زيد إلى أن "مصر ستنظر في مثل هذه الدعوة في حال تلقيها".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصدر في أحد الوفود المدعوة إلى أستانا قوله إنه لا يستبعد مشاركة مصر في مفاوضات أستانا، يومي الثلاثاء والأربعاء، بصفة دولة مراقبة.

بالمقابل، قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف إنه لا يملك أي معلومات حول توجيه دعوة إلى مصر للمشاركة في مفاوضات أستانا، قائلا إن الدول الضامنة هي التي تحدد قائمة المشاركين في اجتماع أستانا.

ومن المنتظر أن تبدأ يوم الثلاثاء 14 آذار جولة جديدة من مباحثات استانا بشأن الأزمة السورية، برعاية روسية تركية إيرانية، حيث وصل في وقت سابق من يوم الاثنين وفد النظام برئاسة بشار الجعفري.

وكانت استانا احتضنت جولات سابقة من المباحثات السورية في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، وتم التوصل لاتفاق على ضرورة الحفاظ على الهدنة ورفض الحل العسكري ودعم المفاوضات السياسية لحل الأزمة.

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