اعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن وصول وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, إلى أستانا اليوم, للمشاركة في الاجتماع المقرر غدا.

وجاء ذلك عقب اعلان خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف ان روسيا وتركيا وإيران ماضية في جهودها لعقد جولة جديدة من المحادثات السورية في كازاخستان .

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ومن المقرر ان تستضيف العاصمة الكازاخستانية استانا غدا وبعد غد اجتماع أستانا 3 حول الأزمة في سوريا, وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية, رغم رفض الفصائل المعارضة المسلحة المشاركة, بسبب عدم "تنفيذ اي من التعهدات الخاصة بوقف إطلاق النار ورعاية روسيا لتهجير مسلحي الوعر".

واستضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من الشهر الماضي , دون صدور أي بيان ختامي..