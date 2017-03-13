أعلن محافظ حمص طلال البرازي, يوم الأثنين, أنه سيتم خروج مسلحي حي الوعر مع ذويهم إلى الشمال على دفعات خلال 6 – 8 أسابيع, وذلك عقب التوقيع على اتفاق المصالحة في الحي.

وأوضح البرازي, في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية, ان " الشرطة المدنية والهلال الأحمر العربي السوري ستشرف على تنفيذ الاتفاق وعملية خروج المسلحين, فيما ستشرف والقوات الروسية على التنسيق وتأمين الوصول إلى الجهة التي يختارها المسلحون".

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واشار البرازي الى ان "عودة كافة مؤسسات الدولة وقوى الأمن الداخلي ستتم بشكل كامل بعد خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين".

واعتبر محافظ حمص ان " خروج المسلحين وتسوية أوضاع البعض منهم سيعيد الأمان والاستقرار للحي ولمدينة حمص بشكل عام".

ووقعت المعارضة في حي الوعر بمدينة حمص، اتفاقاً مع النظام يقضي بخروج مسلحي الحي مع عائلاتهم بدءا من يوم السبت القادم ولمدة أقصاها شهرين.

وتم التوصل في شهر كانون الأول لاتفاق هدنة في الوعر بين النظامي ومسلحي المعارضة, خرج بموجبه دفعات من مسلحي الحي مع ذويهم, الى ريف حمص الشمالي, لكن مصادر معارضة اتهمت الجيش النظامي "بنقض الاتفاق", من خلال "عدم تبيان مصير المعتقلين, فضلا عن معاودة تصعيد القصف".

وسبق ان تم التوصل في أواخر آب الماضي، إلى اتفاق بين فصائل معارضة مسلحة والنظامي، يقضي بوقف إطلاق النار في حي الوعر لمدة 48 ساعة.

ويعتبر حي الوعر أخر معاقل مقاتلي المعارضة في مدينة حمص, ولم يتمكن الجيش النظامي من السيطرة عليه رغم الحصار والقصف الشبه اليومي.