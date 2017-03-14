قدمت الخارجية الأمريكية, يوم الاثنين، تعازيها بضحايا "العمل الإرهابي" الذي استهدف منطقة باب مصلى في دمشق، دون ان تصدر بيان ادانة.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالوكالة مارك تونر، خلال موجز صحفي قوله "نحن نعرب عن تعازينا بضحايا الأعمال الإرهابية أينما وقعت,وكما قلتُ، نحن ندين هذا التفجير ونقدم تعازينا، ولكننا لم نصدر بيانا (إدانة) في هذا الشأن لوسائل الإعلام".

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وكان تفجيران تبنتهما "هيئة تحرير الشام" وقعا في مدخل مقبرة باب الصغير جنوب دمشق يوم السبت، وأسفرا عن مقتل 40 شخص وجرح أكثر من 120 آخرين بحسب الأرقام التي اعلتنها وزارة الداخلية.

يشار الى ان هجوم دمشق لقي ادانات من قبل مصر وروسيا والامم المتحدة وتركيا وفرنسا, فيما اعلنت الحكومة العراقية انها شكلت خلية أزمة بالتعاون مع السلطات السورية وتعمل على توفير طائرات لنقل جثامين الضحايا العراقيين الذين سقطوا جراء التفجيرين.