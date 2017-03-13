لقيت امرأة حتفها وأصيب 19 آخرين، يوم الاثنين، جراء تفجير استهدف حافلة تابعة لإحدى شركات الاتصالات وسط العاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول امني لم تسمه قوله، ان "مهاجما انتحاريا" فجر نفسه قرب الحافلة، لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية صادق صدقي قال إن "الانفجار نجم على ما يبدو عن قنبلة زرعت على جانب الطريق"، مشيرا إلى "مقتل امرأة وسقوط 19 جريحا بينهم 4 نساء، في انفجار عبوة بحي تيماني السكني".

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واستهدف الهجوم حافلة كانت تقل موظفين من شركة الاتصالات، ووقع الانفجار أثناء مغادرة الموظفين أعمالهم في منطقة راقية بالمدينة.

وأشار صدقي إلى ان "السلطات ألقت القبض على 3 اشخاص على علاقة بالهجوم، حيث لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة الهدف منه".

وجاء الهجوم بعد أسبوع من تفجير استهدف المستشفى العسكري في كابل وأدى إلى مقتل 53 شخصا، معظمهم من العسكريين، تبعه اعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن التفجير.

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