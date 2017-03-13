دانت وزارة الخارجية المصرية, يوم الاثنين, التفجيرين اللذين استهدفا منطقة باب مصلى بدمشق, وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى, داعية الى تعاون دولي لمحاربة "ظاهرة الإرهاب".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد, في بيان, نشرته وسائل اعلام, عن "خالص التعازي لأسر الشهداء"، متمنيا "سرعة الشفاء للمصابين".

وأكد البيان على "وقوف مصر حكومة وشعبا ضد الإرهاب بكافة صوره، وخاصة استهداف المقدسات الدينية"، مجدداً مطالبة "مصر للمجتمع الدولي بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها".

وكان تفجيران تبنتهما "هيئة تحرير الشام" وقعا في مدخل مقبرة باب الصغير جنوب دمشق يوم السبت، وأسفرا عن مقتل 40 شخص وجرح أكثر من 120 آخرين بحسب الأرقام التي اعلتنها وزارة الداخلية.

يشار الى ان هجوم دمشق لقي ادانات من قبل موسكو والامم المتحدة وتركيا, فيما اعلنت الحكومة العراقية انها شكلت خلية أزمة بالتعاون مع السلطات السورية وتعمل على توفير طائرات لنقل جثامين الضحايا العراقيين الذين سقطوا جراء التفجيرين.