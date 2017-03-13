اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاثنين, ان فصائل "درع الفرات", المدعومة من قبل تركيا, سيطرت على بعض البلدات قرب مدينة منبج بريف حلب.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن اروغان قوله, خلال كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة , إن "مقاتلي المعارضة استعادو السيطرة على بعض البلدات قرب مدينة منبج بشمال سوريا في أحدث تقدم ضد تنظيم الدولة الإسلامية جنوبي الحدود التركية.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان إردوغان اعلن, يوم الجمعة, خلال زيارته لموسكو, انه يسعى للتعاون مع قوات التحالف الدولي, الذي تقوده واشنطن, للسيطرة على مدينة منبج.

وهددت تركيا مرارا بقصف المقاتلين الاكراد في حال لم لم ينسحبوا منها, لكنها رفضت التحرك العسكري المنفرد من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا, لكنها اشارت الى انها لا تعارض وقوع المدينة بايدي الجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ ايام دخول مدينة منبج, بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين "مجلس منبج العسكري مع الروس, يقضي بتسلم قرى القرى الغربية في ريف المدينة, الواقعة على خط التماس مع قوات عملية "درع الفرات", إلى حرس الحدود التابع للنظام السوري, لحمايتها من هجمات المعارضة المسلحة, المدعومة من قبل تركيا.

كما أنشأت الولايات المتحدة الامربكية قاعدة عسكرية داخل مدينة منبج, لحمايتها من الهجمات المحتملة من الجانب التركي أو من قبل القوات المدعومة من قبلها, كما قام الجيش التركي يوم الاثنين، بنشر عدد من قواته داخل منبج وحولها تفادياَ لوقوع معارك بين الأطراف المختلفة..

وتواصل فصائل "درع الفرات" , المدعومة من تركيا, حملتها العسكرية صوب منبج, بعد أن طردوا مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مدينة الباب الشهر الماضي.