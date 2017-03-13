واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, تقدمه جنوب مدينة تدمر بريف حمص, حيث تمكن من السيطرة على محطة التحويل الكهربائية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على مشروع سبخة الموح ومحطة التحويل الكهربائية في ريف مدينة تدمر.

وكان الجيش النظامي سيطر, منذ أيام قليلة, على ضاحية العامرية والتلال المحيطة بها شرق وشمال شرق تدمر بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

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وبهذه السيطرة يكون الجيش قد عزز مواقعه بمحيط تدمر، مع الاستمرار بعملياته العسكرية للقضاء على “داعش” في المنطقة.

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), فيما اشارت التصريحات الروسية الى ان السيطرة تمت بمساعدة الروس.