وقعت المعارضة في حي الوعر بمدينة حمص، اتفاقاً مع النظام يقضي بخروج مسلحي الحي مع عائلاتهم بدءا من يوم السبت القادم ولمدة أقصاها شهرين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنه تم التوصل اتفاق مصالحة في حي الوعر بمدينة حمص يقضي بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم تمهيدا لعودة جميع مؤءسسات الدولة إليه.

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وأضافت الوكالة بأن الاتفاق تم بالتنسيق بين اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص ومركز المصالحة الروسي في حميميم، مضيفة أنه سيتم البدء بإخراج المسلحين إلى الشمال بدءا من يوم السبت القادم ولمدة أقصاها شهرين.

من جهتها، أشارت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن لجنة المصالحة في حي الوعر، وقعت مع النظام على الاتفاقية التي تنص على خروج مقاتلي المعارضة والمدنيين الرافضين لعقد مصالحة مع النظام إلى شمال البلاد.

وأضافت أنهم سيخرجون متجهين إلى محافظة إدلب وإلى الريف الشمالي لمدينة حمص، في حين سيتم تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء في الوعر، بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق.

وتوصلت لجنة تفاوض الوعر والطرف الروسي, مساء الثلاثاء, الى اتفاق هدنة في الحي, وذلك بعد حملة القصف العنيفة التي شهدتها المنطقة, الا ان الاتفاق شهد خروقات, حيث اتهمت المعارضة النظامي بمعاودة شن حملة القصف على الحي.

وتم التوصل في شهر كانون الأول لاتفاق هدنة في الوعر بين النظامي ومسلحي المعارضة, خرج بموجبه دفعات من مسلحي الحي مع ذويهم, الى ريف حمص الشمالي, لكن مصادر معارضة اتهمت الجيش النظامي "بنقض الاتفاق", من خلال "عدم تبيان مصير المعتقلين, فضلا عن معاودة تصعيد القصف".

وسبق ان تم التوصل في أواخر آب الماضي، إلى اتفاق بين فصائل معارضة مسلحة والنظامي، يقضي بوقف إطلاق النار في حي الوعر لمدة 48 ساعة.

ويعتبر حي الوعر أخر معاقل مقاتلي المعارضة في مدينة حمص, ولم يتمكن الجيش النظامي من السيطرة عليه رغم الحصار والقصف الشبه اليومي.



